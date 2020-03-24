رياضة | سيتين متمسك بنجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيتين متمسك بنجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حسم بالفعل مصير نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة لا يخطط للاستغناء عن نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي وطرحه للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأمانة الفنية لبرشلونة بالإضافة إلى كيكي سيتين المدير الفني للفريق يعتبران أن ديمبلي ما زال لديه الكثير من الكفاءة للنجاح مع الفريق الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة تعتقد أن ديمبلي يمتلك القدرة على أن يصبح لاعبًا مهمًا وحاسمًا، حيث سيمنحه البلوجرانا فرصة جديدة لإثبات ذاته.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه منذ انضمام عثمان ديمبلي إلى برشلونة في صيف عام 2017، عانى من الدخول في دائرة من الإصابات المتلاحقة التي منعته من اللعب باستمرار مع الفريق الكتالوني.