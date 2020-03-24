رياضة | تشيلسي بوابة كوتينيو للعودة إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي بوابة كوتينيو للعودة إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم بايرن ميونخ الألماني والمعار من برشلونة الإسباني يخطط للعودة إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ تنتهي مع نهاية الموسم الحالي وأنه من المتوقع ألا يفعل الفريق البافاري بند أحقية شراء النجم البرازيلي بالإضافة إلى عدم وجود رغبة لدى برشلونة في استمراره في صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كوتينيو نادم على رحيله عن ليفربول وأنه يخطط للعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد، حيث قدم فيه أفضل مستوياته على الإطلاق في البطولة الإنجليزية.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بضم كوتينيو في الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النجم البرازيلي يقترب من الرحيل عن برشلونة إما على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء أو استخدامه في صفقة كورقة مساومة لضم أحد أهداف الفريق الكتالوني.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يستعد لضم الثنائي نيمار دا سليفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ولاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان ويرغب الناديان في ضم البرازيلي كوتينيو.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن كوتينيو لا يسير في نفس الاتجاه ويبدو أن هذين الناديين ليسا من أولوياته لأنه يرغب في العودة لإنجلترا.