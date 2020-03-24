رياضة | نجم الزمالك السابق ينصح عاشور بالاعتزال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق ينصح عاشور بالاعتزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه حازم إمام نجم الزمالك السابق نصيحة لحسام عاشور نجم وقائد الأهلي طالبه فيها بالاعتزال في صفوف القلعة الحمراء وعدم الرحيل لأي ناد آخر وذلك عقب إبلاغ لجنة التخطيط بالأهلي حسام عاشور بعدم رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر في التجديد معه وطالبته بالاعتزال.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت :"الأفضل لحسام عاشور إما الاعتزال في الأهلي أو اللعب لناد خارج مصر، من الصعب على الجماهير أن ترى حسام عاشور بقميص ناد آخر".

وأضاف:"اللاعب الكبير لابد أن يبقى كبيرًا ويخرج من الباب الكبير".

واختتم إمام تصريحاته قائلاً:"إذا لعبت عامين في نادي غير الأهلي وبالتأكيد ليس الزمالك فمن الممكن أن تنتهي المباراة ولا تدرك أو تهتم بماذا حققت، هذا الشعور سيزعجك ويضايقك لأنك معتاد على اهتمام كبير بعد كل مباراة للأهلي".