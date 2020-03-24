رياضة | الزمالك يخطط لضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي الزمالك تفجير مفاجأة من العيار الثقيل في سوق الإنتقالات الصيفية القادمة، بضم أحد نجوم الغريم التقليدي الأهلي.

وبحسب بعض المصادر المقربة من إدارة النادي الأبيض، فإن الزمالك يخطط لضم النجم حسام عاشور، لاعب وقائد فريق النادي الأهلي في الصيف المقبل، بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وأضافت المصادر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور يسعى للتعاقد مع عاشور، بعد إعلان رحيله عن الأهلي، ليختتم مشواره الكروي في الزمالك، وتوجيه صفعة للأهلي بضم أحد أبناء الفريق وقائده الذي لم يلعب لأي فريق سوى الأهلي.

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وتشير التقارير، أن الجانب المادي هو العقبة الوحيدة نحو إتمام الصفقة، حيث يسعى عاشور للحصول على 10 مليون جنيه نظير الموسم الواحد.

وينتهي تعاقد عاشور مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وقررت الإدارة عدم تجديد عقده، بتوصية من مدرب الفريق رينيه فايلر.

ولا يريد صاحب الـ34 إنهاء مشواره الكروي، حيث صرح عاشور أنه مازال قادراً على العطاء لبعض السنوات المقبلة.