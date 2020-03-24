رياضة | بسبب صلاح.. أسطورة مانشستر يونايتد يصدم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب صلاح.. أسطورة مانشستر يونايتد يصدم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي عن اللاعب الأفضل بين الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى وبين إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسبانى.

وقال مدافع الشياطين الحمر السابق، ريو فيرديناند، أن محمد صلاح الان أفضل من هازارد لاعب ريال مدريد على الرغم من إعترافه أن النجم البلجيكي فى موقف رجل لرجل أفضل من الدولي المصري.

واكمل فيرديناند "هازارد في خطر كبير، فهو رغم قدرته في التغلب على أي لاعب في موقف فردي، لم يعش وقتا جيدًا منذ انضمامه لريال مدريد بسبب الإصابات".

وأتم :" محمد صلاح أفضل الأن".