رياضة | بايرن ميونخ يسعي للتعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يسعي للتعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل نجم برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن نادى بايرن ميونخ الألماني يسعي بقوة للتعاقد مع حارس مرمي الفريق الكتالوني تير شتيجن خلال الفترة القادمة لتدعيم مركز حراسة المرمي.

وأشارت الصحيفة أن العملاق الباڤاري كان يقوم بالتجديد لكبار الفريق ديفيد ألابا، توماس مولر، والحارس مانويل نوير، لكن في أسابيع تغيرت الظروف، بسبب فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن بايرن يريد التوقيع مع تير شتيجن وهو أصغر ب 6 سنوات من مانويل نوير، ويملك كافة الإمكانيات التي يريدها الفريق، لدرجة أنهم تواصلوا بالفعل مع اللاعب خلال الفترة الماضية ".