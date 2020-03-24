رياضة | نجم مانشستر يونايتد السابق: يجب إلغاء الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد السابق: يجب إلغاء الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الإنجليزي ريو فيرديناند، مدافع نادي مانشستر يونايتد السابق ومحلل قناة BT Sports رسالة صادمة لجماهير نادي ليفربول، حول مصير بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وطالب فيرديناند من الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلغاء البطولة هذا الموسم، في أعقاب تفشي فيروس كورونا في أوروبا في الآونة الحالية.

ونشر فيرديناند على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" قائلاً: "بإعتقادي يجب أن يتم إلغاء الدوري الإنجليزي لهذا الموسم".

وواصل: "بالتأكد سيهاجمني الكثير من مشجعي ليفربول، حيث سيقولون أن تسعى لإلغاء الدوري لأنك تشجع مانشستر يونايتد فقط".

وأضاف: "في الحقيقة أنا أريد ألا يتعرض أحد اللاعبين لخطر الإصابة بكورونا، وختى الآن لا أي أنه هناك طريقة تضمن عدم حدوث ذلك".

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واستطرد: "لا أعتقد أن اللعب بدون جماهير سيكون كافياً لحماية اللاعبين، سيكونوا معرضين للإصابة أيضاً".

وتابع: "إذا أصيب أحد اللعبين سينقل العدوى للآخرين، ربما يخرج الوضع عن السيطرة".

وأوضح: "أيضاً يتواجد عمال إدارة الملعب وبعض أفراد الحماية، وبالتالي فهم معرضون لخطر الإصابة".

وأتم الدولي الإنجليزي السابق: "نحن الآن أمام مسألة تتعلق بحياة الأفراد، وكرة القدم ليست أهم من الحياة".

وكان الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أجل مباريات الدوري الإنجليزي حتى يوم 30 أبريل القادم للمرة الثانية هذا الموسم، بعد تم تأجيله للمرة الأولى حتى 3 أبريل.

ويتصدر ليفربول البطولة برصيد 82 نقطة، وهو في حاجة لـ6 نقاط فقط للتويج بالبطولة رسمياً للمرة الأولى منذ 30 عاماً.