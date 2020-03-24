رياضة | أخرهم ديبالا..قائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخرهم ديبالا..قائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت الأيام القليلة الماضية إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا الجديد في الدول الأوربية أبرزهم المدافع الدولي الإيطالي روجاني ولاعب الوسط الدولي الفرنسي ماتويدي لاعبا نادى يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلي ثلاث لاعبين من نادي ليستر سيتي الإنجليزي و 5 لاعبين في صفوف نادي سامبدوريا الإيطالي كما أعلن نادي فالنسيا الاسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن 5 حالات إيجابية للاعببه عقب إجراء اختبارات فيروس كورونا للاعبي الفريق الأول وأخيرا إصابة اللاعب البرازيلى جوناثاس دي خيسوس مهاجم نادي إلتشي الاسباني بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج الفحوصات إيجابية والتي اجراها بعد ظهور أعراض الفيروس الجديد.

يذكر أن رابطة الأندية الانجليزية وقفت مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لمدة شهر خوفا من انتشار الفيروس كما تم وقف بطولة الدوري الاسباني و الإيطالي و الألماني والفرنسي الممتاز لأجل غير مسمى مثلما فعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.