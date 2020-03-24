شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تدعو إلى تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت اللجنة الأولمبية الأمريكية، الاثنين، إن أولمبياد طوكيو 2020 يجب أن تتأجل في أحدث انتكاسة للألعاب وسط جائحة فيروس كورونا. يأتي ذلك بعد إعلان كندا، الأحد، أنها لن ترسل رياضييها إلى الألعاب المقررة في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس بسبب تفشي الفيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تدعو إلى تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.