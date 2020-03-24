شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تبت في شكوى كلباء أول إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت لجنة الانضباط باتحاد الكرة الأول من إبريل/نيسان المقبل، موعداً للبت في شكوى نادي اتحاد كلباء بدعوى الظلم التحكيمي الذي تعرض له في مباراته أمام بني ياس في «دوري الخليج العربي»، والتي طالب فيها بإعادة المباراة. وقال حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة: سنصدر القرار في الجلسة التي ستعقد بنظام التقاضي عن بُعد، ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».

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