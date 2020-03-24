اللاعبون الإيطاليون يرفضون تقليص الرواتب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد داميانو توماسي رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم في إيطاليا أمس الاثنين أن الحديث عن تقليص رواتب اللاعبين بسبب حالة الطوارئ السارية نتيجة فيروس كورونا سابق لأوانه، مشيراً إلى أن الأهم في الوقت الحالي هو حصر الخسائر المادية التي ستلحق بكرة القدم.

وقال توماسي: يجري الحديث حول تقليص رواتب اللاعبين، وهو مؤشر على أننا غير ملمين بمشكلات البلاد، لا يزال النقاش دائراً حول ما إذا كانت البطولات ستستكمل أم لا ولم تحصر بعد الخسائر المادية، تخفيض الرواتب هو أمر سنتحدث عنه عندما يحين الوقت، وليس الآن».

وأضاف: الوضع الحالي استثنائي ويعم العالم أجمع، ليس فقط كرة القدم بل والرياضة بشكل عام، لكن لا يزال البعض يفكرون في أنفسهم فقط. كل ما نستطيع فعله هو الاستعداد والتفكير في كل الاحتمالات بدون أحكام مسبقة أو مصالح شخصية.

وشدد توماسي على أن موعد استئناف البطولات غير معروف بعد.