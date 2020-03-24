شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: لابد من استكمال الدورى كما هو عليه و أتمنى أنهاء مشوار اللاعيبة الكبار في الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات في النادى الاهى أنهاء المشوار الكروى لاى لاعيب كبير في النادى الاهلى داخل جدران القلعة الحمراء وليس التواجد باى نادى أخر .

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أنه يوجد لاعبين دائما تكون رمز داخل النادى الاهلى للأجيال القادمة بالمواقف التي تصدرها قبل و بعد أعتذالها او الرحيل عن القلعة الحمراء .

وأشار عدلى القيعى أنه لابد من أستكمال بطولة الدورى المصرى كما هو عليه الان و عدم العاء الموسم الكروى الحالي لان هذا الامر يؤدى الى كارثة لمسئولى الأندية .

أكد مسئولو النادى الأهلى أن جلسة تجديد عقد أحمد فتحى نجم دفاع الفريق ستكون أول مهام الإدارة الحمراء بمجرد عودة النشاط الرياضى بالنادى لطبيعته، والذى من المقرر أن يكون يوم 1 أبريل المقبل.

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واتخذ مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قراراً بإغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة .

ويتواجد أحمد فتحى حالياً فى العين السحنة لقضاء إجازة مع أسرته، وهو ما تسبب فى تأجيل جلسة مفاوضاته مع لجنة التخطيط في ملف تجديد عقده، ليتفق الطرفين على تأجيل موعد الجلسة خاصة وأن مقرات النادي مغلقة في الوقت الحالي.

وينتظر الأهلي تحديد مصير أحمد فتحي خاصة بعدما حسم النادي مصير الثلاثي شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان، حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.