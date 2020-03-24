شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: أمتلك أكثر من عرض وتأخر الأهلي وراء قراري بالرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي أن تأخر مسئولي ناديه في التفاوض معه لتجديد عقده سهل عليه اتخاذ قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

شدد اكرامي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع سيف زاهر، تلقيت أكثر من عرض بعد إعلان رحيلي عن الأهلي ولم احسم موقفي من تلك العروض، مشيرا إلى أن رينيه فايلر استفسر عن حقيقة توقيعي لنادي اخر، وقابل قرار رحيلي عن قلعة الجزيرة بضحكة خبيثة.

استطرد: علاقة والده بمحمود الخطيب رئيس الأهلي قوية وشخصية ولكن أنا لاعب لي شخصيتي المستقلة، مضيفا أنه تعمد عدم إبلاغ والده بقرار رحيله.

أردف أنه لم يتعرض للظلم لعدم المشاركة في الأهلي معتبرا أن هذه هي مرة القدم، وشعرت بأن ليس لي دور مع الأهلي مما أن مرحلتي مع الأهلي انتهت.

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وعلق على قرار استبعاده من قبل حسام البدري المدير الفني الأسبق والدفع بالشناوي بعد توديع بطولة إفريقيا في ٢٠١٧، وتحملت الجزء الأكبر من الإخفاق رغم أن المسئولية مشتركة بين كل اللاعبين.

فيما أكد شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني كان يرفض رحيله عن الأهلي وكان يراه من اللاعبين الكبار، وابلغنا أنه لو لم يستمر أحد من اللاعبين الكبار فهذا لا ينتقص منه.

وقال اكرامي ، قرار الرحيل عن الأهلي كان صعبا علي ولكن لم اجد رغبة حقيقية من مسئولي القلعة الحمراء في استمراري.

شدد على أن جلسته مع لجنة التخطيط لإبلاغه لم تكن للتفاوض حول التجديد وانما كانت لابلاغه بموافقتهم على قرار رحيله دون التمسك به أو مفاتحته في التجديد.