شكرا لقرائتكم خبر عن حطب : لم نتلقى إخطار رسميا بتأجيل الاوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه لم تصلهم مخاطبات رسمية من اللجنة الأولمبية الدولية تفيد بتأجيل اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

قال حطب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع سيف زاهر، أن ما يقال عن تأجيل الأولمبياد لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية تضع خطط للتعامل مع كل الاحتمالات خلال الفترة المقبلة.

تمنى أن تمر هذه المرحلة على خير في ظل تفشي فيروس كورونا، مشددا على الوضع غير واضح الى حد الآن.

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في نفس السياق قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه سيتم خلال 48 ساعة وضع خطط تجهيز اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 واللاعبين الذين يستعدون لخوض تصفيات التأهيل للأولمبياد التي تم تأجيلها خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المهندس هشام حطب إنه تم عقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهناك اجتماع مع اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بحضور وزارة الشباب والرياضة من أجل وضع خطط وبرامج بديلة للاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 واللاعبين الذين يستعدون للتأهيل وخلال 48 ساعة سيكون هناك عدة خطط وبرامج تدريبات وخطط الحماية والوقاية من فيروس كورونا للاعبين في حالة دخول معسكرات خلال الفترة الحالية، لأن هناك قرارًا سابقا باستثناء المؤهلين لأولمبياد طوكيو من وقف التدريبات وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة مع أخذ كل الإحتياطات الوقائية اللازمة وتحت إشراف اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية.