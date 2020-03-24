شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. عدلى القيعى : أطالب أحمد فتحى بتحديد موقفه و عاشور بالاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات في النادى الاهلى أحمد فتحى لاعب الفريق الأحمر بتحديد موقفه خلال الأيام المقبلة و ان الرغبة في الاستمرار او الرحيل عن القلعة الحمراء لابد من الإعلان عنها وأحترام كل لاعب فى العمل على مصلحته .

وأوضح عدلى القيعى أنه يطالب حسام عاشور قائد فريق الاهلى بالاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء والموافقة على عرض لجنة التخطيط بالنادى .

أكد مسئولو النادى الأهلى أن جلسة تجديد عقد أحمد فتحى نجم دفاع الفريق ستكون أول مهام الإدارة الحمراء بمجرد عودة النشاط الرياضى بالنادى لطبيعته، والذى من المقرر أن يكون يوم 1 أبريل المقبل.

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واتخذ مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قراراً بإغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.

ويتواجد أحمد فتحى حالياً فى العين السحنة لقضاء إجازة مع أسرته، وهو ما تسبب فى تأجيل جلسة مفاوضاته مع لجنة التخطيط في ملف تجديد عقده، ليتفق الطرفين على تأجيل موعد الجلسة خاصة وأن مقرات النادي مغلقة في الوقت الحالي.

وينتظر الأهلي تحديد مصير أحمد فتحي خاصة بعدما حسم النادي مصير الثلاثي شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان، حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.