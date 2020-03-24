شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي مصير اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق وعضو اللجان المنظمة لبطولات امم افريقيا بالاتحاد الأفريقية ان الاتحاد الدولي لن يمد فترة اللجنة الخماسية الحالية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وستنتهي مدتهم في 31 يونيو.

تابع احمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية فيفا لن يمد للجنة الخماسية كما يتردد وفي حالة المد لفترة اخري سيكون بأسماء جديدة ' مضيفا ان اللجنة الحالية موقعة علي عقود مع فيفا بالتواجد لفترة معينة مقابل راتب شهري وهو 5 الاف دولار للرئيس و 3 الاف دولار للاعضاء وان اختيارهم جاء من قبل وزير الرياضة اشرف صبحي و هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد أعلن عن تعليق النشاط الكروى بجميع درجات المسابقات لمدة 15 يومًا، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

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فى السياق ذاته، أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الدورى حال إلغائه سيتم اعتباره كأن لم يكن، وفقًا لما تنص عليه اللوائح.

وأوضح المصدر أن فارق النقاط بين الفرق المتنافسة لا يحسم الصراع على اللقب أو الهبوط، وبالتالى فإن البطولة إذا ألغيت ستعتبر كأن لم تكن من الأساس. وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمي، "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من الاثنين المقبل 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية" . ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول الدورى العام برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينية فايلر قد حقق الفوز فى 16 مباراة متتالية قبل أن يتعادل مع سموحة فى مباراة الجولة 18 من عمر البطولة المحلية.