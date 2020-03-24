شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان : الأهلي لا يحتاج لحراس مرمي بعد رحيل اكرامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق أن الفريق الأحمر لا يحتاج إلى حارس مرمى جديد في الصيف المقبل بعد إعلان شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري

قال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع سيف زاهر: الأهلي لا يحتاج إلى حارس ولديه محمد الشناوي يؤدي بشكل جيد وكذلك علي لطفي واحدا من الحراس المميزين، وكذلك الثنائي الشاب مصطفى شوبير وأحمد طارق واللذين يحتاجها للحصول على خبرات والمشاركة في المباريات الودية.

وشدد على أن مركز حراسة المرمى بالاهلي مستقر وليس بحاجة التدعيم في الموسم المقبل.

كانت لجنة التخطيط قد عقدت جلسات منفردة مع كل من وليد سليمان وشريف إكرامى وحسام عاشور كل على حدى ، واقنعت الأول بالتجديد إلا أن الثانى رفض كافة العروض مفضلا الإنتقال لبيراميدز على أمل العودة للمشاركة من جديد وهو ما قابلته لجنة التخطيط بترحاب بعدما اقتنعت بالأسباب التى سردها وحش أفريقيا ، بينما كانت المفاجأة فى جلسة الأخير التى اعتبرها البعض جلسة الوداع بعدما اكدت اللجنة لمسمار الأهلى أن الخواجة السويسرى رينيه فايلر غير مرحب باستمراره مع الفريق وقاموا بعرض بعض الأفكار عليه منها أعلانه الإعتزال والعمل داخل قطاع الناشئين بالنادى والقناة.

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ويدرك أحمد فتحى تماما أن تجديد العقد الحالى ربما يكون الأخير له سواء مع الأهلى أو مع أحد الأندية الأخرى، لذا فإنه يقوم بدراسة الأمر بشكل مادى وسيرحب بالعقد الأكبر ماديا رغبة منه فى تأمين مستقبله عقب إعلان الاعتزال.