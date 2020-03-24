شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: من ساعة ما قعدت مع ايمن اشرف في الاوضة وانا مش شايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الشيخ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتقبل الانتقادات دائما من قبل الجميع، وتابع الشيخ في تصريحات تليفزيونية: "لا استاء من الانتقادات ولكن لا اتقبل الإهانة"، مؤكدا ان هناك فارق كبير بين الإنتقادات والإهانة ولكن الإهانة غير مقبولة"

وأضاف احمد الشيخ إنه يواصل التدريبات في منزله من أجل الحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف مسابقة الدوري، قائلا : " ننفذ برامج تدريبية يتم إرسالها من قبل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر"

وأشار: "لاعبو الأهلي، أصحاب خبرات ويعرفون كيف يتصرفون خلال فترة التوقف للحفاظ على لياقتهم" ، فيما سخر أحمد الشيخ، ، من زمالة أيمن أشرف في الغرفة خلال معسكرات الأهلي.

وتابع الشيخ: "من ساعه ما قعدت مع أيمن اشرف في الأوضة وأنا مش شايف" ن وأوضح: "بعدما قمت بزمالة أيمن أشرف في الغرفة وأنا لا أشارك في مباريات الأهلي"

Advertisements

فيما كشف أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب موافقته على تمديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف أيمن أشرف خلال تصريحات تلفزيونة قائلا " أنا متربي في النادي الأهلي وبلعب وأنا عندي 7 سنين ومينفعش أتردد في التمديد للنادي الأهلي و سعيد للغاية بتجديد أرتباطي مع الأهلي وأتمنى استمرار توفيقي مع الفريق".

وأوضح أيمن أشرف إنه لا يلتفت إلى كثرة الانتقادات من جانب وسائل الإعلام والجماهير قائلا " فايلر الوحيد هو صاحب الحق في تقييمي ولا أركز في الانتقادات وفقط أركز في تعليمات المدير الفني و تعرضت للظلم الكبير من قبل حكم لقاء النجم والجماهير انتقدني وعاوز أقول مفاجأة أن مدافع النجم بعد الماتش قالي أنت لا تستحق الإنذار" .