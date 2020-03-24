شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن : أتمنى اللعب للنادى الاهلى و حلم الاحتراف انتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، أنه يتمني الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل.

وقال حسام حسن فى تصريحاته تلفزيوينة،"كان هناك حديث فى بداية الموسم الحالي حول الانتقال إلى النادى الأهلي ولكن المفاوضات توقفت وأى لاعب يتمني اللعب داخل القلعة الحمراء".

وأضاف: "أتمني اللعب فى النادى الأهلي من أجل مزاملة ياسر إبراهيم من جديد، ولم يتحدث معي أى مسؤول من القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية مضيفا انه شرف لأى لاعب ترشيحه للإنتقال إلى الأهلي أو الزمالك " .

Advertisements وتابع حسام حسن "أتمني اللعب مع المنتخب الوطني حتى لو لم أنتقل إلى الأهلي أو الزمالك، وهذا شرف كبير لي، وأنا تحت أمر أى نادي و طموح الاحتراف بالنسبة لى لم يعد متواجد بسبب وصولي إلى 26 سنة، وطموحي هو الانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية، وقمت بتمديد عقدي مع سموحة لمدة موسمين وأتمني اللعب مع منتخب مصر وأكون رقم واحد".