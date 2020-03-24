شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن : أتمنى اللعب للنادى الاهلى و حلم الاحتراف انتهي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، أنه يتمني الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل.
وأضاف: "أتمني اللعب فى النادى الأهلي من أجل مزاملة ياسر إبراهيم من جديد، ولم يتحدث معي أى مسؤول من القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية مضيفا انه شرف لأى لاعب ترشيحه للإنتقال إلى الأهلي أو الزمالك " .
وتابع حسام حسن "أتمني اللعب مع المنتخب الوطني حتى لو لم أنتقل إلى الأهلي أو الزمالك، وهذا شرف كبير لي، وأنا تحت أمر أى نادي و طموح الاحتراف بالنسبة لى لم يعد متواجد بسبب وصولي إلى 26 سنة، وطموحي هو الانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية، وقمت بتمديد عقدي مع سموحة لمدة موسمين وأتمني اللعب مع منتخب مصر وأكون رقم واحد".
أكد مسئولو النادى الأهلى أن جلسة تجديد عقد أحمد فتحى نجم دفاع الفريق ستكون أول مهام الإدارة الحمراء بمجرد عودة النشاط الرياضى بالنادى لطبيعته، والذى من المقرر أن يكون يوم 1 أبريل المقبل.
واتخذ مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قراراً بإغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.
ويتواجد أحمد فتحى حالياً فى العين السحنة لقضاء إجازة مع أسرته، وهو ما تسبب فى تأجيل جلسة مفاوضاته مع لجنة التخطيط في ملف تجديد عقده، ليتفق الطرفين على تأجيل موعد الجلسة خاصة وأن مقرات النادي مغلقة في الوقت الحالي.
وينتظر الأهلي تحديد مصير أحمد فتحي خاصة بعدما حسم النادي مصير الثلاثي شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان، حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام حسن : أتمنى اللعب للنادى الاهلى و حلم الاحتراف انتهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.