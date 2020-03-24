شكرا لقرائتكم خبر عن هدى أيوب رئيسا للإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تعيين هدى أيوب رئيسا للإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية بوزارة بوزارة الشباب والرياضة على أن تبدأ مهام عملها بدءا من تاريخه . كانت هدى أيوب تشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للخدمات المساعدة بالوزارة ليتم اليوم قرار توليها إدارة الاستثمارات الرياضية .

يذكر أن اشرف صبحى قرر تعيين علاء جاب الله يا للاتصال السياسى و محمد الخفيف مديرا المراسم فى بداية الشهر الجارى . ووافق اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إطلاق حملة قومية حكومية بمشاركة القطاع الخاص بهدف توفير بدائل لممارسة الرياضة لتكون فى المنازل من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة Emys.gov.eg لمقاومة انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية .

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل وفق منهجية تضمن تحقيق المستهدف من الأنشطة الرياضية البديلة في المنازل، كجزء من الدور الخدمي والمجتمعي الذى تقوم به الوزارة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.