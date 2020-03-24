شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: حسام عاشور استثنائى وشريف إكرامى يرغب في المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات في النادى الاهلى أن موقف حسام عاشور قائد الفريق الأحمر أستثنائى داخل لجنة التخطيط في القلعة الحمراء من حيث العرض الذى قدم له من الاعتزال و التواجد في المنظومة الإدارية بالنادى .

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيونة لقناة الاهلى أن موقف شريف اكرامى حارس مرمى الاهلى يرغب في الرحيل للمشاركة في المباريات وهذا حق شرعى لاى لاعب كرة قدم وهذا الامر مشابه مع أحمد عادل عبد المنعم منذ 3 سنوات الذى قرار الرحيل الى مصر المقاصة للتواجد بشكل أساسى في المباريات رغم أنتمائة للفريق الأحمر .

وأشار مستشار لجنة التعاقدات أن عرض لجنة التخطيط على حسام عاشور لم يقدم لاى لاعب في النادى الاهلى من قبل وتعاملة معه بشكل أستثنائى بسبب تاريخة الكبير في القلعة الحمراء .

تفجرت قنبلة حسام عاشور قائد الأهلي داخل الوسط الرياضي كله بعدما فشلت محاولات تجديد عقد اللاعب خلال الجلسة التي جمعت اللاعب اليوم بمسئولي النادي فقد عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة محسن صالح، أجتماعاً عصر اليوم مع عاشور أبلغته بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون هو - أى عاشور- من بينها، وإزاء رؤية المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في مسؤولياته كعادة الأهلي على مدى تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع.

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جاء الاجتماع بحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي اللجنة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، مع عاشور، للتأكيد على تقدير الحميع لما قدمه هذا النموذج الرائع من اللاعبين، والذي لم يدخر جهدًا في رفعة اسم ناديه، وكان القدوة والمثل في الانضباط والالتزام.

كما أبلغت اللجنة عاشور بأن النادي ومجلس إدارته لن يتأخر في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي.

من جانبه ، أبدى حسام عاشور دهشته الشديدة من موقف النادي الأهلي معه بشأن تجديد عقده ، موضحاً أنه لم يتخيّل أن يتعامل معه النادي بهذا الشكل بعدما أبلغه مسئولو القلعة الحمراء رفضهم استمراره مع الفريق، وأكد حسام عاشور أنه أبلغ مسئولو القلعة الحمراء بأنه لن يعتزل حالياً وقادر على البقاء لمدة موسمين مقبلين على أقل تقدير.