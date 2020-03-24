شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي شوبير: قرار شريف إكرامي "صعب" علينا في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي عن حزنه لرحيل شريف اكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر، قائلا: القرار كان صعب علينا لأنه قيمة كبيرة.

قال شوبير في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع سيف زاهر، قيمة كبيرة بحجم اكرامي لن يتدرب معنا بالاهلي أمر محزن وهو أول شخص بارك لي على قيدي بالقائمة الأفريقية ودائما ما يدعمنا ويتابعني باستمرار وكذلك مع باقي الحراس.

وعن قدرته على المشاركة مع الأهلي أكد أنه اعتاد على الضغوط والتدريب بالنادي مثل المباراة بالمثل.

من ناحية اخري أكد شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي خلال حديثه لقناة اون تايم سبورت أنه لا يوجد ملائكة في كرة القدم، تعليقا على سؤال حول توقيع اللاعبين على بياض لانديتهم.

وقال اكرامي ، التوقيع على بياض يتبعه مفاوضات على المبالغ المالية وليس معناه أنه لا يوجد تفاوض

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أوضح: لا أعتقد ان الزمالك يفكر في التعاقد معي ولا أعتقد اني سافكر في ذلك، وانا احترم علاقتي بجمهوري، مشدداً على أنه من مبادئ الأهلي مساندة من يلعب وهو ما فعلته مع محمد الزمالك.

أضاف أنه يجلس دكة مع اكبر نادي في مصر ولكنه قرر الرحيل لانه اشتاق للمشاركة ولعب المباريات ولا يزال لديه نفس الشغف والطموح لتقديم للمزيد، موضحا أنه كان لديه فرصة للبقاء في الأهلي، كما أن المقابل الذي كنت سأحصل عليه سيكون أكبر من أي نادي آخر.

أوضح شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي أن تأخر مسئولي ناديه في التفاوض معه لتجديد عقده سهل عليه اتخاذ قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

فيما شدد اكرامي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع سيف زاهر، تلقيت أكثر من عرض بعد إعلان رحيلي عن الأهلي ولم احسم موقفي من تلك العروض، مشيرا إلى أن رينيه فايلر استفسر عن حقيقة توقيعي لنادي اخر، وقابل قرار رحيلي عن قلعة الجزيرة بضحكة خبيثة.

استطرد: علاقة والده بمحمود الخطيب رئيس الأهلي قوية وشخصية ولكن أنا لاعب لي شخصيتي المستقلة، مضيفا أنه تعمد عدم إبلاغ والده بقرار رحيله.