شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: غالي "مرعب جوا الملعب" وغياب رمضان أثر على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد سمير لاعب النادي الأهلي، أن قيمة كبيرة مثل حسام غالي قائد الفريق الأحمر السابق ومدير الكرة لفريق الجونة حاليًا لن يتكرر كثيرًا في الملاعب المصرية بالإضافة إلى أهمية رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق ضد الفرق المنافسة.

وقال سعد سمير في تصريحاته إذاعية: "رمضان صبحي لاعب كبير وغيابه أثر على الفريق، يمتلك إمكانيات ومميزات لاعب كبير ودائمًا يصدر القلق للمنافس نظرًا لقوته الفنية والبدنية.

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وانتقل بالحديث عن حسام غالي مشيرًا إلى أنه لاعب كبير ولن يتكرر الا كل 15 عامًا، مؤكدًا أنه كان يتميز بالقوة داخل المرعب "ومرعب للاعبين" على حد وصفه.

وكشف سعد سمير عن أن العلاقة بينهم وبين لاعبي الزمالك جيدة للغاية ولا يوجد أي خلافات قائلا: "الصراع بين الأهلي والزمالك سوف يستمر لآخر العمر، ولكن في النهاية نحترم كل الأندية وعلاقتنا كلاعبين جيدة للغاية وأصدقاء خارج الملعب، ولكن هناك بعض الأشخاص من مصلحتهم أن يكون هناك أزمات بيننا باستمرار" والصفحات على السوشيال ميديا تريد دائمًا توتر "عشان تعرف تشتغل".