رمضان صبحى: سأكمل فى الأهلى برغبتى و كنت أتمنى استمرار شريف إكرامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رمضان صبحي لاعب الأهلي أنه يتناقش مع زميله وصهره شريف اكرامي حول القرارات الخاصة به، ويعود له في العديد من القرارات، مشددا على أن وجهة نظر اكرامي تفرق معه في العديد من المواقف.
وعن حسم مستقبله والقرار الذي توصل إليه رد، قرار ايه اللي افكر فيه في ظل هذه الظروف الصعبة مع انتشار فيروس كورونا، اما عن أزمة مشادته مع زميله اليو بادجي أكد أنه تم حلها وما حدث نرفزة ملعب ولكن الناس بتكبر الموضوع.
أعلن الأهلي موافقته على رحيل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق مع نهاية الموسم الحالي.
وعبرت اللجنة عن احترامها بالكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي مع نهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات.
وتمنت اللجنة التوفيق لإكرامي في خطوته المستقبلية وأنه “سيبقى واحدا من أنباء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط، وأن أبواب النادي ستظل مفتوحة لكل أبنائه وعلى رأسهم إكرامي، الذي لن ينكر أحد ما قدمه لـ الأهلي خلال مشواره الرائع، فضلا عن انضباطه السلوكي على مدى تاريخه”.
وكان إكرامي قد أعلن في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير في مشواره الطويل مع الفريق.
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