شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: سأكمل فى الأهلى برغبتى و كنت أتمنى استمرار شريف إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رمضان صبحي لاعب الأهلي أنه يتناقش مع زميله وصهره شريف اكرامي حول القرارات الخاصة به، ويعود له في العديد من القرارات، مشددا على أن وجهة نظر اكرامي تفرق معه في العديد من المواقف.

تابع رمضان صبحي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت مع سيف زاهر: من الممكن اغير قراراتي لو أرى أن قرار شريف هو الاصح ، وأفصح أنه تفاجأ بقرار رحيل إكرامي عن الأهلي مثله مثل باقي اللاعبين، ولكنني اؤيده لأنني أريده المشاركة في المباريات.

وعن حسم مستقبله والقرار الذي توصل إليه رد، قرار ايه اللي افكر فيه في ظل هذه الظروف الصعبة مع انتشار فيروس كورونا، اما عن أزمة مشادته مع زميله اليو بادجي أكد أنه تم حلها وما حدث نرفزة ملعب ولكن الناس بتكبر الموضوع.

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أعلن الأهلي موافقته على رحيل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق مع نهاية الموسم الحالي.