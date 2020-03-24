أشرف بن شرقى: أتمنى فوز الوداد المغربي على الأهلى بدورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه يتمنى فوز الوداد المغربى على الأهلى والصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا".
ورد بن شرقى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك على مجموعة أسئلة سريعة :" طارق حامد قائد في الملعب،فرجانى مهندس في الملعب،شيكابالا ملك الزمالك،مصطفى محمد مشاكس".
تابع بن شرقى :" جمهور الوداد أحسن جمهور أفريقى وجمهور الزمالك أحسن جمهور في أفريقيا كمان أنا مش عايز مشاكل".
وتحدث بن شرقى عن مشاعره حال وصول الزمالك والوداد إلى نهائي أفريقيا قائلا:" ستكون مباراة صعبة ولكن بالطبع سيكون عقلى مع الفريق الأبيض".
قال أشرف بن شرقي إن علاقته بمرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، منذ انضمامه لصفوف الفريق جيدة قائلا "علاقتي مع مرتضى منصور جيدة، يحترمني ويعاملني مثل أبنائه، ويرحب بي ودائمًا يشكر المغاربة من أجلي وأجل أوناجم".
وتحدث بن شرقى مواجهة الزمالك للترجي في السوبر الإفريقي وبعد ذلك في دوري أبطال إفريقيا، قال: "الوداد ظُلم في نهائي إفريقيا في رادس، وحظنا أننا واجهنا الترجي، وهناك اثنين لاعبين كانوا يلعبون في الوداد معي أنا وأوناجم".
أضاف : "كانت تأتي لي رسائل من المغرب، وبالأخص من جمهور الوداد، بأننا سنواجه مباراة من ناحيتين، الأول جمهور الزمالك لأنهم يريدون السوبر، والثانية جمهور الوداد الذين أرادوا فوزنا على الترجي".
وواصل: "شهر فبراير كان صعبا جدا بالنسبة لي، الترجي كان فريقا كبيرا، ودخلت المباراة مستعدا بنسبة 150%، وهذا من أجل مصر والزمالك وأخذ حق الوداد".
أشار: " فرجاني ساسي أقرب لاعب بالنسبة لي، ونتحدث معا بسبب تشابه اللغة، وهناك أيضًا طارق حامد وشيكابالا ومحمود علاء".
وأوضح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه يحترم عقده مع الزمالك لافتا إلى أنه سعيد بالتواجد داخل صفوف الفريق الأبيض قائلا " يتبقى في عقدى موسمين مع الزمالك وأشعر بالسعادة معه و أمير مرتضى منصور يبذل قصارى جهده ولا ينام من أجل الزمالك".
وأشار المغربى أشرف بن شرقى إن شقيقه كان متخوفا في البداية من إنضمامه للفريق الأبيض موضحا أن بعدما رأى تحقيق البطولات والألقاب اطمئن كثيرا وزالت مخاوفه و أنه يعشق بطولة دورى أبطال أفريقيا لافتا إلى أن لديه أهدافا كثيرة يسعى دائما لتحقيقها.
وأوضح المغربى أشرف بن شرقى إنه يعشق اللعب تحت الضغط موضحا أن وجود الجماهير دائما يشعره بالحماس حتى يقدم أفضل ما لديه لإسعادهم قائلا " دائما لدى هدف ألعب من أجله وأسعى لتحقيقه و لعبت مع الوداد المغربى موسم ونصف وحققت معهم الدورى المحلى ودورى أبطال أفريقيا وبعدها رحلت للهلال السعودى في تجربة قصيرة و طموحى دفعنى للتفكير في الاحتراف الأوروبى وبالفعل رحلت إلى فرنسا في تجربة اعتبرها كبيرة بالنسبة لى".
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