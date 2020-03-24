شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قدم أشرف بن شرقى قبل وبعد انضمامه للزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، واحدًا من الأعمدة الأساسية للأبيض منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجارى، حيث واصل تألقه مع الأبيض سواء محليًا أو أفريقيًا، بعدما ساهم مع زملائه فى تأهل الفريق إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى.

يستعرض ”الخليج 365” فى السطور التالية كل ما قدمه المغربى بن شرقى قبل وبعد انضمامه للزمالك..

أشرف بن شرقى من مواليد 24 سبتمبر 1994، يبلغ من العمر 24 عامًا، ويجيد اللعب فى عدد من المراكز الهجومية وبدأ مشواره مع فريق المغرب الفاسى وانتقل منه إلى الوداد المغربى موسم 2016 حتى 2018، لينتقل بعدها إلى فريق الهلال السعودى الذى أعاره إلى لانس الفرنسى موسم 2018 – 2019، ثم إلى الزمالك موسم 2019 – 2020.

- مشوار بن شرقى قبل الانضمام للزمالك

شارك بن شرقى مع المغرب الفاسى خلال 29 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

فيما شارك بن شرقى مع الوداد المغربى خلال 35 مباراة أحرز خلالها 8 أهداف وصنع 7 آخرين، وأبرز ما قدمه بن شرقى مع الوداد البيضاوى مشاركته أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2017، وأحرز هدف التعادل للفريق المغربى فى مباراة الذهاب قبل أن يصنع هدف الفوز فى المباراة النهائية ليتوج الوداد باللقب على حساب الأحمر.

ومع الهلال السعودى شارك أشرف بن شرقى فى 13 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

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أخيرًا شارك بن شرقى مع لانس الفرنسى فى 24 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

وإجمالا، شارك بن شرقى فى 34 مباراة فى مركز الجناح الأيسر و15 مباراة فى مركز المهاجم الصريح و6 مباريات فى مركز صانع اللعب و5 مباريات كجناح أيمن ومباراتين كمهاجم ثان، قبل انضمامه للزمالك.

- مشوار بن شرقى منذ انضمامه للزمالك

شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك منذ انضمامه لصفوف الفريق فى 26 مباراة، بواقع 11 مباراة فى الدورى الممتاز و9 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الإفريقى بالإضافة إلى 4 مباريات فى كأس مصر من بينهم 3 مباريات فى النسخة الماضية ومباراة فى النسخة الجارية.

أحرز بن شرقى مع الزمالك 6 أهداف فى دورى أبطال إفريقيا وهدف فى الدورى الممتاز وهدفين فى كأس مصر خلال النسخة الجارية ومثلهما فى النسخة الماضية، بالإضافة إلى هدفين فى كأس السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، فيما صنع مع الأبيض 6 أهداف.

- بطولات أشرف بن شرقى مع الزمالك

توج المغربى أشرف بن شرقى مع الزمالك بثلاثة بطولات، بواقع بطولة كأس مصر فى النسخة الماضية وبطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى والسوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى.