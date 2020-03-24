شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: فايلر كان يرفض رحيلي عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني كان يرفض رحيله عن الأهلي وكان يراه من اللاعبين الكبار، وابلغنا أنه لو لم يستمر أحد من اللاعبين الكبار فهذا لا ينتقص منه.
قال اكرامي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع سيف زاهر، قرار الرحيل عن الأهلي كان صعبا علي ولكن لم اجد رغبة حقيقية من مسئولي القلعة الحمراء في استمراري.
شدد على أن جلسته مع لجنة التخطيط لإبلاغه لم تكن للتفاوض حول التجديد وانما كانت لابلاغه بموافقتهم على قرار رحيله دون التمسك به أو مفاتحته في التجديد.
كانت لجنة التخطيط قد عقدت جلسات منفردة مع كل من وليد سليمان وشريف إكرامى وحسام عاشور كل على حدى ، واقنعت الأول بالتجديد إلا أن الثانى رفض كافة العروض مفضلا الإنتقال لبيراميدز على أمل العودة للمشاركة من جديد وهو ما قابلته لجنة التخطيط بترحاب بعدما اقتنعت بالأسباب التى سردها وحش أفريقيا ، بينما كانت المفاجأة فى جلسة الأخير التى اعتبرها البعض جلسة الوداع بعدما اكدت اللجنة لمسمار الأهلى أن الخواجة السويسرى رينيه فايلر غير مرحب باستمراره مع الفريق وقاموا بعرض بعض الأفكار عليه منها أعلانه الإعتزال والعمل داخل قطاع الناشئين بالنادى والقناة.
ويدرك أحمد فتحى تماما أن تجديد العقد الحالى ربما يكون الأخير له سواء مع الأهلى أو مع أحد الأندية الأخرى، لذا فإنه يقوم بدراسة الأمر بشكل مادى وسيرحب بالعقد الأكبر ماديا رغبة منه فى تأمين مستقبله عقب إعلان الاعتزال.
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