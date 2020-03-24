أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 23 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، فيفا يمنح كهربا مهلة حتى 2 أبريل للرد على شكوى الزمالك.

فيفا يمنح كهربا مهلة حتى 2 أبريل للرد على شكوى الزمالك

تلقى محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، مُهلة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حتى الثانى من أبريل المقبل، للرد على شكوى الزمالك التى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

العروض تنهال على شريف إكرامى بعد إعلان رحيله عن الأهلى

انهالت العروض المحلية والخارجية على شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجارى بعد عدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط الحمراء فيما يخص ملف تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

حسام عاشور يرفض الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ بعد الرحيل عن الأهلى

يرفض حسام عاشور قائد النادى الأهلى الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، واستقرار لجنة التخطيط على عدم التجديد له وتم عرض عليه الاعتزال بنهاية الموسم مع توليه منصب إدارى أو فنى داخل جهاز الكرة بالإضافة للعمل فى قناة النادى فضلاً عن إقامة مباراة اعتزال تليق بأسمه وتاريخ.

الزمالك يضع الظهير الأيمن "أولوية" فى صفقات الموسم الجديد

وضع مسئولو الزمالك الأولوية لضم لاعب فى مركز الظهير الأيمن، لدعم هذه الجبهة فى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، فى ظل تواجد الثنائى حازم إمام والصاعد أحمد عيد، فقط فى هذه الجبهة، لذا يبحث مسئولو الأبيض، عن لاعب مميز لتدعيم هذا المركز فى الميركاتو الصيفى المقبل. Advertisements

شاهد تعقيم مقر اتحاد الكرة للوقاية من فيروس كورونا

خضع مقر اتحاد الكرة لعملية تعقيم كاملة شملت جميع المكاتب والمخازن للوقاية من فيروس كورونا، وأشرف على عملية التعقيم وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الذى يتواجد بشكل دائم بمقر الجبلاية.

اتحاد الكرة يرفض اللائحة المالية الجديدة للحكام

رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اللائحة المالية الجديدة للحكام والتي أعدها جمال الغندور رئيس اللجنة مؤخرًا.

أندية الدورى تتفق على عودة التدريبات فى موعد واحد عبر "واتس آب"

اتفقت أندية الدورى الممتاز على استمرار تعليق التدريبات تنفيذا لقرار تجميد النشاط الرياضى تجنبًا لانتشار فيروس كورونا وعند عودتها أن تكون فى موعد واحد يتم تحديده وفقًا للمستجدات، حيث شددت الأندية فى الجروب الذى تم إنشاؤه عبر تطبيق "واتس آب" أن جميع الفرق ستستمر فى الراحة السلبية ومدها مع عدم عودتها إلا بصدور توجيهات جديدة، وأن تكون العودة فى موعد واحد.