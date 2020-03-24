شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور: حسام حسن ممكن يلعب حد ورجله مقطوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد أيمن منصور لاعب نادي بيراميدز أنه يدين بفضل كبير في مسيرته الكروية لـ حسام حسن مدرب المصري وبيراميدز السابق وسموحة الحالي، موضحا أنه تعلم منه العديد من الأشياء.

وقال أحمد أيمن منصور، أن حسام حسن كان يعتمد عليه بشكل كبير خلال فترة توليه قيادة المصري وكان يسأله عن أي خطأ دفاعي، قائلا:" حسام حسن لو حب لاعب ممكن يلعبه ورجله مقطوعة".

وأضاف اللاعب في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت 2 في برنامج جمهور التالتة مع إبراهيم فايق: أن حسام حسن طالبه بخوض مباراة السوبر أمام الأهلي خلال تواجده بصفوف المصري رغم أنه كان تعرض للإصابة بالرباط الصليبي قبل المباراة بأربعة أسابيع فقط".

وعن تجربته القصيرة مع منتخب مصر قال اللاعب:" البعض في المنتخب تحامل عليً وظلمني في المنتخب وأتهمنى بأنني لا أـحمل الضغط الجماهيري وهو غير حقيقي تماما حيث أننى أحب اللعب في حضور الجماهير ومتعود على ذلك من خلال تجربتى مع المصري البورسعيدي".

وقال منصور عن وجهته المقبلة بعد مشواره مع بيراميدز، أنه تلقى مفاوضات من الأهلي والزمالك ولم يجلس للتفاوض معهم حتى اللحظة، موضحا أنه حال تلقى عرضين من الفريقين سيختار الفريق الذي يضمن له المشاركة أساسيا بغض النظر عن الانتماء، موضحا أنه يتبقى له موسمين مع بيراميدز ومستمر مع فريقه حتى هذه اللحظة".

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من ناحية أخرى نفى مصدر فى النادى الأهلى ما تردد خلال الساعات الماضية حول تفاوض مسئولى القلعة الحمراء مع أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز، وشدد المصدر على أن الأهلى يُقدّر أحمد الشناوى وإمكانياته الفنية لكن التعاقد معه غير وارد تماماً خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلى قد وافق، أمس الجمعة، على رغبة شريف إكرامى حارس الفريق بالرحيل لأى نادً آخر خلال الموسم المقبل بعدما وجد شريف إكرامى أن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه لا يعتمد عليه وهو الطلب الذى رحّب به مسئولو الأهلى خلال التفاوض مع الحارس الدولى أمس.

وأوضح المصدر أن أحمد الشناوى ليس هدفاً للأهلى خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أنه ليس هناك ربط بين رحيل شريف إكرامى وإمكانية التعاقد مع أحمد الشناوى.

كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح قد عقدت اجتماعًا، أمس الجمعة، مع شريف إكرامى وبحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوى اللجنة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة.