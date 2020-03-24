شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 23 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 23 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، فيفا يمنح كهربا مهلة حتى 2 أبريل للرد على شكوى الزمالك.

فيفا يمنح كهربا مهلة حتى 2 أبريل للرد على شكوى الزمالك

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