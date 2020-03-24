شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن عن نظرية المحطة: ده المطلوب منى والانتقادات تؤذيني نفسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مروان محسن مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني عن العديد من الأمور الهامة خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورت2".

وقال مروان محسن عن اتهامه بمهاجم المحطة :"هو ده اللى بيبقى مطلوب منى، استلام الكرة وظهرى للمرمى هو تكتيك يتبعه المدرب، وأهم حاجة تحقيق المكسب، أنا دورى أنفذ اكايك المدرب حتى لو كان ذلك على حساب تسجيلي للأهداف.

وأضاف مهاجم الأهلي في مباراة بالدورى كنت أخذت قرار التسديد على المرمى ورأيت حسين الشحات في وضعية أفضل ففضلت التمرير له ، مضيفا : "أنا بفكر في نفسي ونفسي أسجل، لكن أيضا بفكر في مصلحة الفريق وحصد النقاط لأن ذلك هو الهدف الأسمى.

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فيما عبر مروان محسن نجم الأهلي والمنتخب عن حزنه الشديد بعد تعرضه لانتقادات قوية من الجماهير، قائلا أنه يتمرن بشكل جيد ويؤدي ما عليه ولكن تسجيل الأهداف توفيق من الله في حين غاب عنه في الفترة الأخيرة.

وقال مروان محسن : بعض الناس تنتقدني بشكل يظهر حالة التربص، وهناك بعض المحللين ينتقدون بشكل "بجح" ولا أـريد ذكر أسمائهم حتى لا أعطيهم أكبر من حجمهم".

كما اكد مروان محسن أن شهادته في ثنائي الأهلي شريف إكرامي وحسام عاشور "مجروحة" لحبه الشديد لهما ، وأضاف "تعلمت من عاشور وإكرامي الكثير، أتمنى أن تنتهي مسيرتهما معنا برفع لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم".

وعن علاقته بفايلر المدير الفني للأهلي، قال مروان محسن، أن المدرب السويسري يجهز اللاعبين نفسيا ويريد كل اللاعبين في حالتها الفنية والبدنية ولديه طموح كبير لحصد أكبر عدد من البطولات مع الفريق.