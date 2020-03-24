شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: لا أنظر للانتقادات وفايلر صاحب الرأي الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب موافقته على تمديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف أيمن أشرف خلال تصريحات تلفزيونة قائلا " أنا متربي في النادي الأهلي وبلعب وأنا عندي 7 سنين ومينفعش أتردد في التمديد للنادي الأهلي و سعيد للغاية بتجديد أرتباطي مع الأهلي وأتمنى استمرار توفيقي مع الفريق".

وأشار أيمن أشرف إنه وقع على بياض بعد توقيعه للنادي الأهلي قادما من سموحة قائلا "الأهلي هو بيتي وفعلا أحنا كلاعبين متربين في النادي بنوقع على البياض و اللي بيقول اننا لا نوقع على بياض لم يدخل الأهلي تماما،واللي دخل الأهلي واتربى في الأهلي هيعرف يعني إيه توقيع على بياض" .

وأوضح أيمن أشرف إنه لا يلتفت إلى كثرة الانتقادات من جانب وسائل الإعلام والجماهير قائلا " فايلر الوحيد هو صاحب الحق في تقييمي ولا أركز في الانتقادات وفقط أركز في تعليمات المدير الفني و تعرضت للظلم الكبير من قبل حكم لقاء النجم والجماهير انتقدني وعاوز أقول مفاجأة أن مدافع النجم بعد الماتش قالي أنت لا تستحق الإنذار" .

وأوضح مدافع الفريق الأحمر إن هناك بعض الأشخاص تسببوا في رحيله عن الأهلي في السنوات الماضية قائلا "خلال رحيلي قولتلهم هرجع الأهلي تاني وبتحداكوا و نجحت في التحدي ورجعت الأهلي، رجعت بيتي تاني".

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قامت إدارة النادي الأهلي بتعديل وتمديد عقد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد موافقة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي.

وقام مسئولو النادي الأهلي بتمديد عقد أيمن أشرف لمدة موسم إضافي لينتهي موسم 2024، كما قام بتعديل عقده من حيث القيمة المالية خاصة وأن اللاعب يشارك في صفوف الفريق بشكل أساسي، ويقدم مستويات ممتازة مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن العقد السابق لأيمن أشرف يمتدد لموسمين، حيث انتقل اللاعب منذ 3 مواسم إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من سموحة في صفقة انتقال حر .