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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاثنين 23 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاثنين 23 / 3 / 2020 فى مقدمتها، العروض تنهال على شريف إكرامى بعد إعلان رحيله عن الأهلى.
تلقى محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، مُهلة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حتى الثانى من أبريل المقبل، للرد على شكوى الزمالك التى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.
العروض تنهال على شريف إكرامى بعد إعلان رحيله عن الأهلى
انهالت العروض المحلية والخارجية على شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجارى بعد عدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط الحمراء فيما يخص ملف تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.
حسام عاشور يرفض الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ بعد الرحيل عن الأهلى
يرفض حسام عاشور قائد النادى الأهلى الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، واستقرار لجنة التخطيط على عدم التجديد له وتم عرض عليه الاعتزال بنهاية الموسم مع توليه منصب إدارى أو فنى داخل جهاز الكرة بالإضافة للعمل فى قناة النادى فضلاً عن إقامة مباراة اعتزال تليق بأسمه وتاريخ.
الزمالك يضع الظهير الأيمن "أولوية" فى صفقات الموسم الجديد
وضع مسئولو الزمالك الأولوية لضم لاعب فى مركز الظهير الأيمن، لدعم هذه الجبهة فى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، فى ظل تواجد الثنائى حازم إمام والصاعد أحمد عيد، فقط فى هذه الجبهة، لذا يبحث مسئولو الأبيض، عن لاعب مميز لتدعيم هذا المركز فى الميركاتو الصيفى المقبل.
اتحاد الكرة يرفض اللائحة المالية الجديدة للحكام
رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اللائحة المالية الجديدة للحكام والتي أعدها جمال الغندور رئيس اللجنة مؤخرًا.
وزارة الرياضة تطلق حملة قومية لممارسة الرياضة "online"
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إطلاق حملة قومية حكومية بمشاركة القطاع الخاص بهدف توفير بدائل لممارسة الرياضة لتكون فى المنازل من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة Emys.gov.eg لمقاومة انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن، في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية .
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