لاعبو المصرى يطالبون بجزء من مستحقاتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب لاعبو المصرى البورسعيدى من مجلس الإدارة صرف جزء من مستحقاتهم المادية المتأخرة للصرف على أسرهم خلال فترة توقف الدورى الحالية ولقضاء حوائجهم المعيشية .
وقد أكد مصدر مسئول داخل إدارة المصرى أن المجلس يبحث عن مخرج فى ظل الأزمة المالية التى يعيشها النادى فى الوقت الحالى نظرا لتوقف النشاط الكروى .
كان اتحاد الكرة كان قد أعلن عن تعليق النشاط الكروى بجميع درجات المسابقات لمدة 15 يومًا، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية باتحاد الكرة.
وقد استجاب بعض اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة لطلب الإدارة ، فى الوقت الذى أبدى بعضهم تذمرا كبيرا خاصة أصحاب العقود الضعيفة معللين ذلك بأنهم ليس لديهم دور فى هذه الأزمة .
أوصى طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى الإستغناء عن الإيفوارى شيخ موكورو صانع ألعاب الفريق خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم الحاجة إليه وعدم الإعتماد عليه خلال الفترة الماضية وقبل توقف النشاط الرياضى
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