شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 23 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 23 / 3 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، ملف تجديد أحمد فتحى يفتتح استئناف النشاط الكروى فى الأهلى أول أبريل.

أكد مسئولو النادى الأهلى أن جلسة تجديد عقد أحمد فتحى نجم دفاع الفريق ستكون أول مهام الإدارة الحمراء بمجرد عودة النشاط الرياضى بالنادى لطبيعته، والذى من المقرر أن يكون يوم 1 أبريل المقبل.

متى يعود محمد محمود للتدريبات؟ الأهلى يرد

حالة من الشغف تعيشها جماهير النادى الأهلى بخصوص محمد محمود نجم وسط الفريق، الذى تعرض لإصابتين متتاليتين على مستوى الرباط الصليبى، ليبتعد عن المشاركة بشكل كامل مع الفريق الأحمر، منذ انتقاله إليه الموسم الماضى قادماً من وادى دجلة.

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فيفا يمنح كهربا مهلة حتى 2 أبريل للرد على شكوى الزمالك

تلقى محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، مُهلة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حتى الثانى من أبريل المقبل، للرد على شكوى الزمالك التى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

العروض تنهال على شريف إكرامى بعد إعلان رحيله عن الأهلى

انهالت العروض المحلية والخارجية على شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجارى بعد عدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط الحمراء فيما يخص ملف تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

حسام عاشور يرفض الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ بعد الرحيل عن الأهلى