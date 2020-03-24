شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد: اتجاه لإقامة قبل النهائى لدورى الأبطال من مباراة واحدة بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة وعضو اللجان المنظمة لبطولات أمم أفريقيا بالاتحاد الأفريقى، أن هناك تفكيرا داخل "كاف" فى حالة عودة النشاط الكروى بإقامة مباريات الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والبطولة الكونفدرالية من مباراة واحدة.

يستعد الزمالك لمواجهة الرجاء بدورى أبطال أفريقيا بينما يستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وتابع مجاهد فى تصريحات تليفزيونية، أن الأقرب فى حالة عودة النشاط هو إقامة الدور قبل النهائى من مباراة واحدة ستقام بالكاميرون .

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جدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد أعلن عن تعليق النشاط الكروى بجميع درجات المسابقات لمدة 15 يومًا، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

فى السياق ذاته، أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الدورى حال إلغائه سيتم اعتباره كأن لم يكن، وفقًا لما تنص عليه اللوائح.

وأوضح المصدر أن فارق النقاط بين الفرق المتنافسة لا يحسم الصراع على اللقب أو الهبوط، وبالتالى فإن البطولة إذا ألغيت ستعتبر كأن لم تكن من الأساس. وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمي، "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من الاثنين المقبل 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية" . ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول الدورى العام برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينية فايلر قد حقق الفوز فى 16 مباراة متتالية قبل أن يتعادل مع سموحة فى مباراة الجولة 18 من عمر البطولة المحلية.