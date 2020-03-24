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الملاكم عبد الرحمن عرابى يتدرب منفردًا فى المركز الأولمبى متحديا كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملاكم عبد الرحمن عرابى عن خوضه تدريباته بمفرده فى المركز الأولمبى استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال عرابى إنه حريص على التواجد فى المركز الأولمبى حاليًا فى ظل عدم السفر لإقامة أى معسكرات فى الخارج فى ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وقال غنيم إنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل به 8 موظفين تم تقسيمهم لتواجد 4 فقط فى اليوم .

ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات باتحاد الملاكمة مواعيد استنئاف النشاط عقب انتهاء تعليق النشاط.

وأصدرت الاتحادات بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

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الملاكم المصرى عرابى
الملاكم المصرى عرابى

 

الملاكم المصري عرابي
الملاكم المصري عرابي

 

الملاكم عرابى
الملاكم عرابى

 

الملاكم عرابي
الملاكم عرابي

 

عرابي
عرابي

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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