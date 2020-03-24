شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكم عبد الرحمن عرابى يتدرب منفردًا فى المركز الأولمبى متحديا كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملاكم عبد الرحمن عرابى عن خوضه تدريباته بمفرده فى المركز الأولمبى استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال عرابى إنه حريص على التواجد فى المركز الأولمبى حاليًا فى ظل عدم السفر لإقامة أى معسكرات فى الخارج فى ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقال غنيم إنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل به 8 موظفين تم تقسيمهم لتواجد 4 فقط فى اليوم .

ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات باتحاد الملاكمة مواعيد استنئاف النشاط عقب انتهاء تعليق النشاط.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

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الملاكم المصرى عرابى



الملاكم المصري عرابي



الملاكم عرابى



الملاكم عرابي