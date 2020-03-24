شكرا لقرائتكم خبر عن خطة جديدة لاستكمال الدورى الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر تقرير صحفى أن رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، تستهدف استئناف المسابقة فى أول يونيو المقبل، واستكمالها فى ستة أسابيع قبل فترة الراحة وانطلاق موسم 2020-2021 فى أغسطس القادم. وقالت صحيفة «صنداى تليجراف» الإنجليزية، إن هذه الخطة المبدئية تمثل «أفضل سيناريو» لتقليص خسائر الأندية التى تواصل دفع رواتب اللاعبين رغم توقف النشاط بسبب انتشار وباء كورونا. وتوقفت مسابقات كرة القدم الكبيرة فى إنجلترا فى 13 مارس، وأهمها الدورى الممتاز، حتى الرابع من إبريل قبل أن يتم تمديد الإيقاف حتى 30 من الشهر ذاته، لكن تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020 لمدة عام واحد فتح المجال أمام استمرار المسابقات المحلية لفترة أطول بشرط تحسن الوضع الصحى. لكن عقود اللاعبين، التى ينتهى بعضها فى آخر يونيو، ربما تمثل مشكلة رغم أن الاتحاد الدولى «فيفا» قال إنه ينظر فى «إعفاءات» محتملة. وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أنه وفقا للخطة الحالية فإنه سيتم استئناف الدورى الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزى دون حضور مشجعين. وأضافت أن موسم 2020-2021 من المفترض أن ينطلق فى الثامن من أغسطس القادم. قالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، إن نادى مانشستر يونايتد مدد فترة استمرار اللاعبين فى منازلهم 3 أسابيع أخرى، على أن تتم العودة فى العاشر من إبريل المقبل بشرط مراقبة الوضع.