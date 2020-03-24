شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مغري من «بيراميدز».. «المصري اليوم» تكشف سبب تأجيل مفاوضات أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، حسم مصير المغربى وليد أزارو، لاعب الفريق الكروى الأول، المعار إلى نادى الاتفاق السعودى، بالانتقال بشكل نهائى إلى الفريق السعودى إلى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لاتخاذ القرار النهائى في هذا الشأن.

كان الأهلى قد وافق على إعارة المهاجم المغربى إلى الاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى في المباريات منذ تولى المدرب السويسرى مسؤولية الجهاز الفنى في بداية الموسم الجارى.

ووفقا لمصدر من داخل النادى الأهلى- رفض ذكراسمه- فإن المدير الفنى ليس مقتنعا بمستوى اللاعب، وفى حالة استمرار «فايلر» مع الفريق سيكون من الصعب استمرار «أزارو» في صفوف القلعة الحمراء في بداية الموسم المقبل.

ورفض «فايلر» تحديد مصير أي لاعب بالفريق باستثناء الرباعى الذين انتهت عقودهم مع النادى واستقر الرأى على تمديد عقد وليد سليمان بشكل رسمى والاستغناء عن كل من شريف إكرامى حارس المرمى الذي أعلن رغبته في الرحيل قبل شهرين على حسابه الشخصى، وحسام عاشور، لاعب الوسط المدافع الذي لم يحسم مصيره بالاستمرار في الملاعب، بعد تلقيه عدة عروض محلية أو الاعتزال نهائيا والعمل داخل القلعة الحمراء.

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فيما تأجلت جلسة المفاوضات مع أحمد فتحى، الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول، للمرة الثانية، بدعوى أن اللاعب يتواجد مع أسرته في العين السخنة من جهة، وإعلان غلق أبواب النادى لمواجهة كورونا من جهة أخرى.

ووفقا لنادر شوقى، وكيل اللاعب، فإن تأجيل جلسة المفاوضات جاء بسبب غلق أبواب النادى بقرار من مجلس الإدارة، في الوقت الذي أكد فيه مصدر من داخل لجنة التخطيط أن السبب الرئيسى لتأجيل جلسة المفاوضات هو اعتراض اللاعب على المبلغ المالى المعروض من جانب إدارة النادى، في ظل تلقيه عرضا مغريا من نادى بيراميدز يوازى ثلاثة أضعاف المعروض من ناديه.

على صعيد مختلف تدرس لجنة التخطيط إعادة أكرم توفيق، لاعب الوسط المدافع، المعار إلى نادى الجونة، للاستعانة بجهوده بصفوف الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، وعلمت «المصرى اليوم» أن توفيق أبدى رغبته في العودة إلى صفوف ناديه، بشرط أن يكون له دور أساسى في الفريق، ولا يتم بقاؤه أسيرا على دكة البدلاء.

من جهة أخرى، يواصل كل من سعد سمير، مدافع الفريق الكروى الأول ومحمد محمود، لاعب الوسط المهاجم برنامج التأهيل الطبى الذي يخضعنا له من جانب الجهاز الطبى، بقيادة الدكتور خالد محمود، أملا في العودة إلى المباريات بشكل رسمى في حالة استئناف مباريات الدورى الممتاز.

يأتى هذا في الوقت الذي وضع فيه رينيه فايلر، المدير الفنى، عدة سيناريوهات من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين، بعد إيقاف التدريبات من جانب إدارة النادى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، ووفقا لأحد أفراد الجهاز الفنى فإن المدرب السويسرى يبحث إقامة عدد من المباريات الودية فور عودة الفريق إلى التدريبات بشرط أن تكون كل 3 أيام حتى يتمكن من الحفاظ على لياقة اللاعبين، تحسبا لاستئناف مباريات الدورى وبطولة دورى الأبطال.