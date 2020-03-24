شكرا لقرائتكم خبر عن نادال: من الصعب قول شىء في هذه الأوقات الصعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعث لاعب التنس الإسبانى، رافاييل نادال برسالة تشجيع لجميع مواطنيه، وأعرب عن أمله فى الخروج من حالة التأهب الناجمة عن وباء كورونا المستجد فى أسرع وقت ممكن.

وقال نادال فى مقطع فيديو نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعى: «هذه أوقات معقدة للغاية بالنسبة للجميع. هذا الوضع يربكنا، ونحن نتعامل معه جميعًا بأفضل طريقة ممكنة من منازلنا».

وأضاف المصنف الثانى عالميًا: «أردت أن أبعث برسالة شكر للأطباء والممرضين وجميع العاملين بالصحة الذين يعملون على حمايتنا، وكذلك الشرطة الوطنية والحرس المدنى والجيش». وتابع: «إلى كل الذين يجعلوننا نشعر بمزيد من الأمان، أولئك الذين هم فى الجبهة الأمامية، وأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة. إنهم أبطالنا، وأسجل إعجابى بكل ما يفعلون. شكرًا جزيلاً لكم».

وواصل: «أبعث برسالة تشجيع لكل الأسر التى تعانى ما تعانيه، والمصابين، وأبعث كذلك بالذكرى الطيبة لأولئك الذين ماتوا بسبب الفيروس. من الصعب قول أى شىء فى هذه الأوقات الصعبة».

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وأضاف: «فقط أستطيع أن أقول، مثل أى شخص آخر، نشعر بالأسف الشديد ونثق فى أننا سنتقدم للأمام فى أقرب وقت ممكن».

واختتم نادال رسالته بالقول: «هناك أمور إيجابية أيضًا. نحن نثبت أننا شعب متحد يلتزم بكل ما يتعين عليه الالتزام به. فى حين تساهم العديد من الشركات بما يمكن أن تساهم به».

على جانب آخر، ستقام النسخة المقبلة من بطولة مدريد لأساتذة التنس، فى 30 إبريل 2021، وذلك بعد إلغاء نسخة العام الحالى بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة البطولة قد قررت قبل أيام إلغاء نسخة العام الجارى الـ19، والتى كان من المنتظر أن تنطلق فى أول مايو 2020 بالعاصمة الإسبانية.

وأدى وباء (كوفيد-19) إلى إلغاء كافة المسابقات برابطة التنس للمحترفين للرجال والسيدات حتى 7 يونيو المقبل، ومن بين البطولات المتضررة أساتذة مدريد.