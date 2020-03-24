شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «يويفا»: قدمنا أعظم تضحية بتأجيل اليورو.. وخسائر بالملايين بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، عن اعتقاده بأن ما قدمته كرة القدم الدولية من تضامن يعد نموذجا يحتذى للساسة فى فترة تفشى فيروس كورونا المستجد. وفى تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية، نوه سيفرين إلى أن تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو2020) إلى العام المقبل بسبب كورونا، تسبب فى خسائر تقدر بمئات الملايين. وأضاف سيفرين: «أعتقد أنه يمكن للاتحاد الأوروبى أن يتخذ من طريقة إدارتنا للأزمة نموذجا يحتذى به».

وطالب سيفرين (52 عاما) الحكومات بتحرك مشترك وقال: «لدينا فى أوروبا وحدة نقدية وحدود مفتوحة، لكن الموجود بشكل رئيسى الآن فى الأزمة هو تعامل فردى لبعض الدول بقواعد مختلفة بدلا من تعامل منسق، وهذا أمر مؤسف».

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كان يويفا قرر يوم الثلاثاء الماضى تأجيل يورو 2020، التى كان مقررا تنظيمها فى 12 دولة، إلى صيف العام المقبل فى الفترة بين 11 يونيو حتى 11يوليو 2021.

وصرح سيفرين بأن بطولة اليورو «هى واجهتنا التعريفية، وهى كبطولة تقام كل 4 أعوام أهم مصدر لإيراداتنا وبفارق كبير عن أقرب منافسة أخرى، ولهذا فإن الأمر الواضح هو أننا قدمنا أعظم تضحية».

ونفى سيفرين صحة تقارير ذكرت أن يويفا طلب من الدوريات المحلية الأوروبية 300 مليون يورو مقابل تأجيل بطولة اليورو، وقال: «لقد وُعِدْنا بأن يتم إظهار التضامن معنا إذا تطلب الأمر، هذا كل شىء، وهذا يكفى بالنسبة للوقت الراهن».