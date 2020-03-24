شكرا لقرائتكم رامي ربيعة: الاستديوهات التحليلية سبب التعصب وخوفي على الأهلي سر عصبيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هجومه من قبل الاستيديوهات التحليلة وراء تعصبه داخل الملعب.

وأكد رامي ربيعة في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "يتم مهاجمتي بشكل غريب لذلك اتعصب، ويجب مساندة الفريق وتوجيه انتقادات إيجابية وليس لمجرد الهجوم"

وتابع: "اتعصب دائما في الملعب بسبب خوفي على الفريق ورغبتنا في الفوز"

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