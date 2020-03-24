شكرا لقرائتكم رامي ربيعة: الاستديوهات التحليلية سبب التعصب وخوفي على الأهلي سر عصبيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هجومه من قبل الاستيديوهات التحليلة وراء تعصبه داخل الملعب.
وأكد رامي ربيعة في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "يتم مهاجمتي بشكل غريب لذلك اتعصب، ويجب مساندة الفريق وتوجيه انتقادات إيجابية وليس لمجرد الهجوم"
وتابع: "اتعصب دائما في الملعب بسبب خوفي على الفريق ورغبتنا في الفوز"
وكشف رامي ربيعة، كواليس تعرضه للطرد خلال لقاء المقاولون العرب في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.
وأكد رامي ربيعة : "لا استحق الإنذار الأول فلم أتدخل بشكل يستحثق الإنذار، ولكن الحكام بسبب اتهامهم بمجاملة الأهلي يقومون بالتعنت ضدنا من أجل تغيير تلك الصورة"
وأشار ربيعة: "استحق الانذار الثاني بسبب عصبيتي، ولكن الإنذار الأول كان غير مستحق"
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