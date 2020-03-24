شكرا لقرائتكم عمرو السولية: أيمن أشرف صمام أمان الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزميله أيمن أشرف، مدافع الفريق، خلال تواجده في الملعب.

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وقال السولية في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أيمن أشرف من أهم اللاعبين في صفوف النادي الأهلي، ولا أحد يشعر بمجهوداته"

وأكد: "جميعنا نبذل مجهودات والجميع يخطأ، ولكن يجب على الجميع مساندتنا فنحن نبذل مجهودات كبيرة"