شكرا لقرائتكم عمرو السولية: أيمن أشرف صمام أمان الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزميله أيمن أشرف، مدافع الفريق، خلال تواجده في الملعب.
وقال السولية في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أيمن أشرف من أهم اللاعبين في صفوف النادي الأهلي، ولا أحد يشعر بمجهوداته"
وأكد: "جميعنا نبذل مجهودات والجميع يخطأ، ولكن يجب على الجميع مساندتنا فنحن نبذل مجهودات كبيرة"
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