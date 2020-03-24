شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ: مش بزعل من النقد بس الإهانة غير مقبولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسن السعدنى قال أحمد الشيخ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتقبل الانتقادات دائما من قبل الجميع. وتابع الشيخ في مداخلة تلفزيونية: "لا استاء من الانتقادات ولكن لا اتقبل الإهانة" وأكد: "هناك فارق كبير بين الإنتقادات والإهانة ولكن الإهانة غير مقبولة" قال أحمد الشيخ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يواصل التدريبات في منزله من أجل الحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف مسابقة الدوري. وتابع الشيخ : " ننفذ برامج تدريبية يتم إرسالها من قبل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر" وأشار: "لاعبو الأهلي، أصحاب خبرات ويعرفون كيف يتصرفون خلال فترة التوقف للحفاظ على لياقتهم" وقال أحمد الشيخ: من ساعه ما قعدت مع أيمن اشرف في الأوضة وأنا مش شايف سخر أحمد الشيخ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من زمالة أيمن أشرف في الغرفة خلال معسكرات الأهلي. وأوضح: "بعدما قمت بزمالة أيمن أشرف في الغرفة وأنا لا أشارك في مباريات الأهلي"



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