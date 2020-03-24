شكرا لقرائتكم شوبير: قرار رحيل إكرامي كان صعب علينا وهو أول من بارك قيدي بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي عن حزنه لرحيل شريف اكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر، قائلا: القرار كان صعب علينا لأنه قيمة كبيرة. قال شوبير في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع سيف زاهر، قيمة كبيرة بحجم اكرامي لن يتدرب معنا بالاهلي أمر محزن وهو أول شخص بارك لي على قيدي بالقائمة الأفريقية ودائما ما يدعمنا ويتابعني باستمرار وكذلك مع باقي الحراس. وعن قدرته على المشاركة مع الأهلي أكد أنه اعتاد على الضغوط والتدريب بالنادي مثل المباراة بالمثل.

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