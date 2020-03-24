شكرا لقرائتكم اكرامي: نصحت صالح جمعة بالرحيل عن الأهلي.. ومباراة السوبر خرجت عن السيطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سليمان النقر علق شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي على موقف صالح جمعة المعلق في القلعة الحمراء، مشددا على أنه عنف صالح جمعة زميله بالفريق بغرض توجيهه. قال اكرامي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع سيف زاهر، إن صالح لديه مشكلة في أسلوب حياته وهو ما يخلق له مشاكل. تابع: ما حدث في مباراة السوبر مؤسف وخرج عن السيطرة وحاولت احتواء الموقف وقلت للاعبين أنها بطولة وخسرناها ولن تنقص مننا والبطل يبقى كبير دائما وعليهم نسيان ما حدث، ولكن حزنت مما حدث من إمام عاشور لاعب الزمالك تجاه وليد سليمان بسبب فارق السن بينهما. أوضح أنه تحدث مع محمود كهربا بعد أزمة توجهه ناحية عبد الإله السعيد الاشتباك معه وشعرت بأنني ضايقته، ولكن أرى أن موقف كهربا كان شخصي بسبب حساسية موقف بعد انتقاله من الأهلي للزمالك. كشف أنه كان يتمنى أن يستقبل اتصالا من محمود الخطيب بعد الموافقة على قراره بالرحيل لتشعره بالتقدير بعد مشواره الطويل بالاهلي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكرامي: نصحت صالح جمعة بالرحيل عن الأهلي.. ومباراة السوبر خرجت عن السيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.