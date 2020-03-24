شكرا لقرائتكم أيمن أشرف يكشف الفرق بين فايلر والبدري.. ويؤكد: قصر قامتي ليست عائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك فرق كبير بين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للأهلي وبين حسام البدري، المدرب السابق للفريق.

وأكد أيمن أشرف خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كابتن حسام البدري صاحب فضل كبير عليا فهو صاحب تصعيدي وصاحب قرار عودتي للأهلي من جديد وضمني للمنتخب من جديد"

Advertisements

وأوضح: "لكل من البدري وفايلر طريقته الخاصة، الكابتن حسام البدري عصبي داخل الملعب بعكس فايلر"

وفي سياق آخر، شدد أيمن أشرف: "قصر القامة لم يقف عائق امامي، الجميع يقول أنني قصير القامة ولكن أتعامل بنجاح معها واسعى دائما لتطوير مستوايي"