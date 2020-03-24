شكرا لقرائتكم جمال عبد الجميد: أمى باعت "دهبها" لتعالجنى بعد طردى من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك والأهلي السابق على تخلي مسؤولو القلعة الحمراء عنه عقب إصابته في المران والتي تسبب بها إكرامي حارس الأحمر السابق.

وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور عبر قناة الزمالك:"دخلت اختبارات نادى الزمالك أكثر من مرة وأنا فى سن 14 عام وكان يتم قبولى ولكن لم استطع حضور التدريبات بسبب الظروف المادية الصعبة".

أضاف :" لعبت للفريق الأول بالنادي الأهلي في سن 18 عاما بعد أن شاهدنى المجرى هيديكوتى،ثم قام بضمى مباشرة وكان أول راتب حصلت عليه 2 جنيه".

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واصل: “الكابتن الجوهرى كان مدربا لفريق تحت 21 ولم يكن مقتنعا بى،شاركت صدفة فى إحدى مباريات فريق 21 بعد إعتذار لاعب اسمه مدحت عبد المسيح،ولعبت بديل لمدة 20 دقيقة وشاهدنى هيديكوتى والكابتن فؤاد شعبان واختارونى للإنضمام للفريق الأول موسم 76/77".

وأضاف: “إكرامى كان سبب في إصابتى بعد التدخل على قدمى في التدريبات مما أدى إلي إجرائي عملية جراحية لتثبيت مسامير في القدم". متابعا :" مجلس الأهلى قام بعلاج شريف عبد المنعم في لندن بعد الحادث الذي تعرض له مع حسام البدري،ورفض علاجى وطردنى من النادى، ولم يوافقوا على إلتقاطي لصورة مع الفريق بعد أن حققت لقب كأس إفريقيا للنادي".

اختتم :"والدتى قامت ببيع دهبها وبعت سيارتى كى تعالجنى بعد أن طردنى الأهلى خاصة أن راتب والدى لم يتخطى الـ70 جنيه في ذلك الوقت".