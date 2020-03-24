شكرا لقرائتكم أحمد أيمن منصور: حسام حسن ممكن يلعب حد ورجله مقطوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد أيمن منصور لاعب نادي بيراميدز أنه يدين بفضل كبير في مسيرته الكروية لـ حسام حسن مدرب المصري وبيراميدز السابق وسموحة الحالي، موضحا أنه تعلم منه العديد من الأشياء.

وقال أحمد أيمن منصور، أن حسام حسن كان يعتمد عليه بشكل كبير خلال فترة توليه قيادة المصري وكان يسأله عن أي خطأ دفاعي، قائلا:" حسام حسن لو حب لاعب ممكن يلعبه ورجله مقطوعة".

وأضاف اللاعب في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت 2 في برنامج جمهور التالتة مع إبراهيم فايق: أن حسام حسن طالبه بخوض مباراة السوبر أمام الأهلي خلال تواجده بصفوف المصري رغم أنه كان تعرض للإصابة بالرباط الصليبي قبل المباراة بأربعة أسابيع فقط".

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وعن تجربته القصيرة مع منتخب مصر قال اللاعب:" البعض في المنتخب تحامل عليً وظلمني في المنتخب وأتهمنى بأنني لا أـحمل الضغط الجماهيري وهو غير حقيقي تماما حيث أننى أحب اللعب في حضور الجماهير ومتعود على ذلك من خلال تجربتى مع المصري البورسعيدي".

وقال منصور عن وجهته المقبلة بعد مشواره مع بيراميدز، أنه تلقى مفاوضات من الأهلي والزمالك ولم يجلس للتفاوض معهم حتى اللحظة، موضحا أنه حال تلقى عرضين من الفريقين سيختار الفريق الذي يضمن له المشاركة أساسيا بغض النظر عن الانتماء، موضحا أنه يتبقى له موسمين مع بيراميدز ومستمر مع فريقه حتى هذه اللحظة".