شكرا لقرائتكم بعد رحيل إكرامي .. محمود جاد على ردار الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطلع مسئولو النادي الأهلي رأي نظرائهم في انبي بخصوص شراء محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد ظهور الحارس الشاب بمستوى متميز طوال الموسم الجاري ليدخل في دائرة اهتمامات المنتخبين الأول والأوليمبي.

وعلم الخليج 365 أن مستوى محمود جاد نال إشادة لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح ليتم التوصية بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم حراسة المرمى، خاصة بعد الموافقة على رحيل شريف إكرامي، والذي فشلت جلسة مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري ليتأكد رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

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ورغم إعلان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أنه ليس بحاجة للتعاقد مع حارس جديد لتعويض رحيل إكرامى في ظل وجود الثنائي محمد الشناوى وعلي لطفي ومن بعدهم الصاعد مصطفي شوبير، إلا أن لجنة التخطيط الحمراء رأت أن تؤمن مركز حراسة المرمى بمحمود جاد الذي يملك مستوى فني عالي وفي نفس الوقت لازال سنه صغير وسيكون مُفيد للفريق بشكل كبير في السنوات القادمة.